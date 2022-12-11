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Ширер об Англии: «Прогрессивная и молодая сборная вылетела. Это не провал системы, иногда случается дерьмо»

Ширер об Англии: «Прогрессивная и молодая сборная вылетела. Это не провал системы, иногда случается дерьмо»

Алан Ширер прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022. Харри Кейн в матче 1/4 финала с Францией реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй.

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