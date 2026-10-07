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Регионы России

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В Кисловодске откроется крупнейший в Ставрополье культурный конгресс-центр «Россия»

В Кисловодске откроется крупнейший в Ставрополье культурный конгресс-центр «Россия»

В декабре 2026 года в Кисловодске состоится открытие нового культурного конгресс-центра «Россия» площадью более 38 тысяч квадратных метров, который станет самым крупным объектом такого уровня в Ставропольском крае.

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