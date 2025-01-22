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В России захотели обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

В России захотели обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

ЦБ должен обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников. Такое обращение направил главе регулятора Эльвире Набиуллиной глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает газета «Известия».

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