В России захотели обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

ЦБ должен обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников. Такое обращение направил главе регулятора Эльвире Набиуллиной глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает газета «Известия».
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