Левый берег
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Левый берег

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Бесплатные тренировки по ушу пройдут в парке на Фестивальной

Москвичей приглашают присоединиться к занятиям ушу в Левобережном районе. Они проводятся в рамках проекта «Мой спортивный район», организованного столичным Департаментом спорта, и являются частью проекта «Лето в Москве».

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