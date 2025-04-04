Какие праздники отмечаются 5 апреля в России и в мире

5 апреля – день, который объединяет сразу несколько значимых праздников, отмечаемых в России. В этот день жители Калмыкии вспоминают важное историческое событие – принятие Конституции республики, ставшей основой её государственного устройства.
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