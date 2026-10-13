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🏠 Некоторым российским семьям хотят компенсировать часть расходов на ЖКХ

🏠 Некоторым российским семьям хотят компенсировать часть расходов на ЖКХ. В Госдуме предложили возвращать семьям 30% расходов на жильё и коммунальные услуги в течение первого года жизни ребёнка.

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