Участник "Последнего героя" из ДНР: "На выигрыш хочу достроить спортшколу в Донецке"

Александр Лось уже становился победителем другого реалити-шоу — "Выжить в Самарканде" Победитель шоу "Выжить в Самарканде" Александр Лось – один из 12 участников "русского сезона" реалити-шоу "Последний герой", которое снимается на Алтае.