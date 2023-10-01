Аксаков: Банковская система РФ продолжает развиваться вопреки санкциям

Ответ банковской системы РФ на санкции, направленные на разрушение финансовой системы страны, оказался совсем не тем, на который рассчитывали западные недруги: ее кредитный портфель вырос на 20%, капиталы банков увеличились на 11%.
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