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Парламентская газета

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Аксаков: Банковская система РФ продолжает развиваться вопреки санкциям

Аксаков: Банковская система РФ продолжает развиваться вопреки санкциям

Ответ банковской системы РФ на санкции, направленные на разрушение финансовой системы страны, оказался совсем не тем, на который рассчитывали западные недруги: ее кредитный портфель вырос на 20%, капиталы банков увеличились на 11%.

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