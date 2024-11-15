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Россия возродит «Интервидение» — наш ответ «Евровидению»: Стали известны детали конкурса

Россия возродит «Интервидение» — наш ответ «Евровидению»: Стали известны детали конкурса

В России возродят «Интервидение» — хорошо знакомый советским гражданам конкурс. Еще в прошлом году, когда стало очевидным, что политика для конъюнктурной Европы куда важнее музыки, творчества, мира и искусства в целом, Россия вдруг опомнилась и осознала, что шоу «Евровидение» — вовсе не то, к чему стоит стремиться нашим артистам.

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