Россия возродит «Интервидение» — наш ответ «Евровидению»: Стали известны детали конкурса

В России возродят «Интервидение» — хорошо знакомый советским гражданам конкурс. Еще в прошлом году, когда стало очевидным, что политика для конъюнктурной Европы куда важнее музыки, творчества, мира и искусства в целом, Россия вдруг опомнилась и осознала, что шоу «Евровидение» — вовсе не то, к чему стоит стремиться нашим артистам.