Для воспроизведения этого видео вам необходимо включить JavaScript в вашем браузере. Это видео невозможно воспроизвести Автор Лоррейн МакКенна Спортивный журналист BBC Опубликовано 3 часа назад Великобритания завоевала золотые медали в Финал женской командной гонки преследования и мужская скретч-гонка во второй день чемпионата мира по велоспорту на треке.