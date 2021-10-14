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Глава ВБ призвал РФ предоставить больше информации о ее госдолге

Глава ВБ призвал РФ предоставить больше информации о ее госдолге

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас 14 октября призвал власти РФ быть более транспарентными в том, что касается государственного долга страны.

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