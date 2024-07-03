Ловите ещё один 🎁 школьникам на выпускной вечер. 💃🕺 Родители 11 классников 5 школы не только незабываемый сюрприз своим детям сделали, но и сами получили огромное удовольствие в ходе его создания.
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Ловите ещё один 🎁 школьникам на выпускной вечер. 💃🕺 Родители 11 классников 5 школы не только незабываемый сюрприз своим детям сделали, но и сами получили огромное удовольствие в ходе его создания.