Стратегическое поражение России уже через неделю: Макрон не оставил выбора

США и Европа, ненавидя друг друга, ситуативно объединились, чтобы обмануть Россию на Украине. На своей сходке в Париже они предложили Москве согласиться на перемирие со страной, грубо нарушающей любые договорённости, зная, что Запад этого не заметит.
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