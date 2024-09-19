TNI: Изучение обломков F-16 российскими военными угрожает НАТО

Бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest написал, что изучение обломков переданных украинцам F-16 военными ВС РФ представляет угрозу безопасности НАТО.
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