Мухи и котлеты. Германия не желает связывать судьбу СП-2 с украинским вопросом

ока Россия и США, поигрывая мышцами, пытаются дипломатическими методами урегулировать все имеющиеся у них противоречия, Европа внимательно следит за происходящим.
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