На семейное мероприятие жених предложил невесте ехать на электричке, потому что в его машине места нет: повезет родителей и сестру с племянницей— …Подруга говорит, что, если бы ее жених ей такое заявил, как мой Егор мне, она бы и свадьбу отменила нафиг, потому что это вообще днище, – рассказывает двадцатипятилетняя Инга.