Всё на желто-синее

«Вся эта страна с каждой секундой становится всё более отвратительной», — констатирует главная героиня сериала «Вице-президент» (Veep) в финальном сезоне феерической американской комедии, которую невнимательный зритель вполне мог бы принять за документальную.
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