Жена режиссера Никиты Михалкова показала редкое семейное фото

Жена режиссера Никиты Михалкова опубликовала в соцсетях семейное фото. Благотворитель Татьяна Михалкова поделилась редким кадром с мужем, детьми, зятем и внучками в день рождения дочери Надежды, которой исполнилось 38 лет.