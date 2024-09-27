Жена режиссера Никиты Михалкова показала редкое семейное фото

Жена режиссера Никиты Михалкова опубликовала в соцсетях семейное фото. Благотворитель Татьяна Михалкова поделилась редким кадром с мужем, детьми, зятем и внучками в день рождения дочери Надежды, которой исполнилось 38 лет.
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