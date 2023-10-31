Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри

Актеры сериала «Друзья» отреагировали на новость о смерти Мэттью ПерриЗвезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти актера Мэттью Перри, который в течение десяти сезонов исполнял роль Чендлера Бинга в хите NBC.