Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри

Актеры сериала «Друзья» отреагировали на новость о смерти Мэттью ПерриЗвезды сериала «Друзья» впервые высказались о смерти актера Мэттью Перри, который в течение десяти сезонов исполнял роль Чендлера Бинга в хите NBC.
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