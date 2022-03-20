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Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, победную против «Аризоны». Он не забивал 6 игр

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил победный гол в игре чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:1). Россиянин прервал 6-матчевую серию без голов и очков.

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