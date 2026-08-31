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Регионы России

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Чемпион мира по гребле на байдарках Гергеý Борóш погиб на производстве

Чемпион мира по гребле на байдарках Гергеý Борóш погиб на производстве

Венгерский спортсмен и чемпион мира по гребле на байдарках Гергеý Борóш скончался в возрасте 42 лет в результате несчастного случая на производстве.

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