Ушел из жизни легенда фигурного катания Олег Протопопов

Он был первым олимпийским чемпионом СССР в парном фигурном катании.На 92-ом году жизни скоропостижно скончался легенда фигурного катания и первый олимпийский чемпион СССР в парном и фигурном катании Олег Протопопов.
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