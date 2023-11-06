Главный вопрос, который сейчас стоит перед правительством Нетаньяху и администрацией Байдена, заключается не в том, сможет ли ЦАХАЛ установить контроль над сектором Газа.
Плохие, очень плохие и хуже некуда. Четыре варианта для Израиля
Комментарии
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Meerflieger
...потомки и так не раз вспомнят дурным словом действующего израильского премьера… Который только что полностью похерил еврейскую выручалочку - Холокост... И теперь любому, вякнувшему о нём, плюнут в рожу геноцидом Газы... Где за месяц "самообороны" евреями убито палестинских детей больше, чем во всех войнах мира за последние 10 лет ... "Жертвы Холокоста" превратились в "палачей Газы"...
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2 д.
GriG Ms
задолбали эти арабские сучки со своим аля-кабалами , моисеями и пр. туфтологией где они выше Гитлера по исключитеьности
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2 д.
ГМ
Георгий Михалев
Вариант 2, другие не рассматриваются. Возможно перед этим, некоторое время, управление международной администрацией.
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1 д.
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