Плохие, очень плохие и хуже некуда. Четыре варианта для Израиля

Meerflieger

...потомки и так не раз вспомнят дурным словом действующего израильского премьера… Который только что полностью похерил еврейскую выручалочку - Холокост... И теперь любому, вякнувшему о нём, плюнут в рожу геноцидом Газы... Где за месяц "самообороны" евреями убито палестинских детей больше, чем во всех войнах мира за последние 10 лет ... "Жертвы Холокоста" превратились в "палачей Газы"...