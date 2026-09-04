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Закон террориста Грэма примут под «Слава Украине», только выгоды нам там ноль – укро-политолог

Закон террориста Грэма примут под «Слава Украине», только выгоды нам там ноль – укро-политолог

Закон об «адских санкциях» против России покойного американского сенатора-террориста Линдси Грэма – не имеющая отношения к интересам Киева авантюра трампистов.

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