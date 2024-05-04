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Участие Джамала Мюррэя в первом матче с «Миннесотой» под вопросом

Майкл Мэлоун сообщил, что вопрос участия разыгрывающего «Денвера» во встрече решится на предматчевой разминке.

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