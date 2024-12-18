Молодого человека задержали в Петербурге за попытку поджога военкомата

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего В Санкт-Петербурге задержан 24-летний житель Сестрорецка, бросивший бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата Центрального района на улице Чайковского.
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