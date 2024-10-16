Внимание, россияне! Сбербанк выявил мошеннические схемы, связанные с приложением «Сбер Онлайн» Юлия ЧелкановаСогласно предупреждению от Сбербанка, пользователи приложения «Сбер Онлайн» подвергаются риску из-за недавно выявленной уязвимости.
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