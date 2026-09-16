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МОСИНФОРМ

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Новые квартиры по программе реновации получили все жители более 1,3 тыс. старых домов

Новые квартиры по программе реновации получили все жители более 1,3 тыс. старых домов

С начала реализации программы реновации оформление договоров на новое жилье завершили жители 1306 старых домов — более 221,6 тысячи горожан.

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