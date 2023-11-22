Захарова: перекладывая ответственность на РФ, Финляндия пытается оправдаться

Финляндия, пытаясь переложить ответственность на Россию за закрытие КПП на границе двух стран, хочет оправдаться и не возобновлять Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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