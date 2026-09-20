Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поужинали в Нью-Йорке, игнорируя папарацци

Актриса Гвинет Пэлтроу и её муж Брэд Фэлчак посетили суши-ресторан в Нью-Йорке. Они продемонстрировали расслабленный образ и не обращали внимания на папарацци.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Роднина дал...
- Ирина Роднина дал...
- Враг поменял такт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым