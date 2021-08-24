Британские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет - CBI

Британские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет в этом месяце, и заказы достигли нового максимума, но запасы упали до самого низкого уровня за всю историю, оказБританские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет в этом месяце, и заказы достигли нового максимума, но запасы упали до самого низкого уровня за всю историю, оказав давление на цены.