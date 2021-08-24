TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Британские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет - CBI

Британские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет в этом месяце, и заказы достигли нового максимума, но запасы упали до самого низкого уровня за всю историю, оказБританские розничные торговцы сообщили о самом большом росте расходов за почти семь лет в этом месяце, и заказы достигли нового максимума, но запасы упали до самого низкого уровня за всю историю, оказав давление на цены.

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