В Сусанинском районе мужчина осужден за угон мотоцикла Буйским районным судом с участием прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Сусанинского района.
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В Сусанинском районе мужчина осужден за угон мотоцикла Буйским районным судом с участием прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Сусанинского района.