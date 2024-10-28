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Царьград

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Путешественника Васю Щупальце похитили террористы в Пакистане

Путешественника Васю Щупальце похитили террористы в Пакистане

Путешественник Игорь Бабко более известный как Вася Щупальце был похищен боевиками Талибана* на территории Пакистана.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Я этих похитителей понимаю. ТАКОЙ ЭКСПОНАТ!
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12 час.

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