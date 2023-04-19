Когда мощность не главное: толковые машины в компактном размере

В наше время, когда отдача самых крутых «горячих хэтчбеков» уже превышает отметку в 400 лошадиных сил, а по разгонной динамике они соперничают с суперкарами нулевых, нам хочется вспомнить о том, что главное в машине для настоящего петролхэда.