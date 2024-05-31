В России 39,7 тысяч организаций смогут принять детей для летнего отдыха и оздоровления

В России стартовала летняя детская оздоровительная кампания, в которой принимают участие более 39 тысяч организаций, в том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и "Алые паруса".
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