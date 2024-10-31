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Названы самые большие статьи расходов россиян

По данным исследования HeadHunter, больше всего россияне расходуют на продукты (56%) и оплату жилья, включая аренду и ипотеку (37%) В сравнении с 2021 годом отмечается, что затраты на погашение кредитов, не связанных с ипотекой, увеличились на 11% с 20% до 31%, пишет РИА Новости.

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