Названы самые большие статьи расходов россиян

По данным исследования HeadHunter, больше всего россияне расходуют на продукты (56%) и оплату жилья, включая аренду и ипотеку (37%) В сравнении с 2021 годом отмечается, что затраты на погашение кредитов, не связанных с ипотекой, увеличились на 11% с 20% до 31%, пишет РИА Новости.