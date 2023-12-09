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Метель и затяжной снегопад обещают жителям Москвы и Подмосковья

Метель и затяжной снегопад обещают жителям Москвы и Подмосковья

Снег будет идти почти всю неделю.Москвичам пообещали многодневный снегопад и метель. По данным научного руководителя Гидрометцентраь России Романа Вильфанда, начиная со второй половины 9 декабря, снег будет идти практически до конца следующей недели.

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