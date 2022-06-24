Новый совместник по мотивам Брунелло Кучинелли — ромбы

Эта модель заняла второе место в голосовании за совместное вязание. Путь к джемперу был неблизким. Сначала я не могла найти в магазинах светлый лен, потом не могла долго получить пряжу, а сейчас все ещё идёт этап подбора двух цветов/артикулов.