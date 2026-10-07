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Кардиолог Стаховская: одышка от проблем с сердцем усиливается в положении лежа

Кардиолог Стаховская: одышка от проблем с сердцем усиливается в положении лежа

Внезапно возникшая при выполнении привычных дел одышка может указывать на проблемы с сердцем. Об этом врач-кардиолог «СМ-Клиника» в Рязани Юлия Стаховская сообщила «Газете.

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