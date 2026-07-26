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Пункт-А

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Астраханские пожарные вырвали трех собак из охваченной огнем промзоны

Астраханские пожарные вырвали трех собак из охваченной огнем промзоны

Вчера Астраханская окраина на улице Рождественского превратилась в зону боевых действий с огнем. Масштабный пал сухой растительности, быстро перекинувшийся на хозяйственные постройки, захватил 1600 квадратных метров, вынудив МЧС стянуть на объект ударную группировку по повышенному номеру вызова.

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