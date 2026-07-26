Астраханские пожарные вырвали трех собак из охваченной огнем промзоны

Вчера Астраханская окраина на улице Рождественского превратилась в зону боевых действий с огнем. Масштабный пал сухой растительности, быстро перекинувшийся на хозяйственные постройки, захватил 1600 квадратных метров, вынудив МЧС стянуть на объект ударную группировку по повышенному номеру вызова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии