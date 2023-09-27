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Индзаги про 1:2 с «Сассуоло»: «Интер» должен был забить больше гола в 1-м тайме. Ошибка – и 1:1, а потом Берарди забил волшебный гол, такие увидишь нечасто»

Индзаги про 1:2 с «Сассуоло»: «Интер» должен был забить больше гола в 1-м тайме. Ошибка – и 1:1, а потом Берарди забил волшебный гол, такие увидишь нечасто»

«Мы хорошо провели первый тайм матча против сильной команды, находящейся в хорошей форме. Мы должны были забивать больше одного гола, учитывая созданные моменты.

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