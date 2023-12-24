Найдены 3700-летние останки беременной женщины: Как рожали в Древнем Египте

При раскопках на юге Египта археологи обнаружили скелет беременной женщины. Захоронению примерно 3700 лет и, как предполагают ученые, находка может пролить свет на историю рождаемости и выживаемости в древнем мире.
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