Киркоров может попасть под арест: Полиция получила интересное заявление

Артисту, как утверждает "SHOT", грозит до 4 месяцев ареста за стычку с охранникомТелеграм-канал "SHOT" узнал, что в начале минувшей осени Филипп Киркоров на одном из концертов оттолкнул охранника, который не хотел пускать артиста за кулисы к Ани Лорак.