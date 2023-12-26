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Киркоров может попасть под арест: Полиция получила интересное заявление

Киркоров может попасть под арест: Полиция получила интересное заявление

Артисту, как утверждает "SHOT", грозит до 4 месяцев ареста за стычку с охранникомТелеграм-канал "SHOT" узнал, что в начале минувшей осени Филипп Киркоров на одном из концертов оттолкнул охранника, который не хотел пускать артиста за кулисы к Ани Лорак.

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