В чем главная проблема беспилотного такси?

Сама идея беспилотного такси кажется отличной, но на деле такие автомобили сталкиваются с огромным количеством проблем, и эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев, назвал главную из них.
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