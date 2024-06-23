В мае годовая инфляция в Петербурге ускорилась

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в мае составила 7,7%, что на 0,2% выше, чем в апреле. Это объясняется ростом внутреннего туризма, высоким спросом, превышающим возможности расширения предложения, и увеличением затрат производителей на заработную плату, логистику и сырье.
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