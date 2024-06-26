Россиянин впал в кому после съеденной шаурмы

АГ

Александр Гуреев

Я понимаю молодёжь, она бестолковая, тянется к западу, но есть взрослые люди из СССР, которые тоже берут и жрут это говно, а потом мы слышим: отравления, фастфуд, суши, шаурма. Это будет продолжаться вечно, пока не уберут эту отраву с Руси. Ну Ельцин понятно, алкач, что с него взять, он ввёл Макдональдс ы, а нынешние чиновники? Всё дело в деньгах, на народ им плевать. 🤣🤣