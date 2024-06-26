НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Я понимаю молодёжь, она бестолковая, тянется к западу, но есть взрослые люди из СССР, которые тоже берут и жрут это г...Россиянин впал в ...
  • Боцман
    Жрете всякую гадость,а потом ноите.Россиянин впал в ...
  • Иван Иваныч
    Ага, прогнали Хаматову прибалдейцы за профнепригодность, теперь она в США намылилась....видать заждались её в Хуливуд...Хаматова впервые ...

Россиянин впал в кому после съеденной шаурмы

Россиянин впал в кому после съеденной шаурмы

В городе Ишимбай в Республике Башкортостан 25-летний молодой человек купил шаурму в сети ресторанов «Гриль Хаус» и после употребления этой продукции впал в кому.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Б
Боцман
Жрете всякую гадость,а потом ноите.
Ответить
7 час.
АГ
Александр Гуреев
Я понимаю молодёжь, она бестолковая, тянется к западу, но есть взрослые люди из СССР, которые тоже берут и жрут это говно, а потом мы слышим: отравления, фастфуд, суши, шаурма. Это будет продолжаться вечно, пока не уберут эту отраву с Руси. Ну Ельцин понятно, алкач, что с него взять, он ввёл Макдональдс ы, а нынешние чиновники? Всё дело в деньгах, на народ им плевать. 🤣🤣
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх