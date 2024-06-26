В городе Ишимбай в Республике Башкортостан 25-летний молодой человек купил шаурму в сети ресторанов «Гриль Хаус» и после употребления этой продукции впал в кому.
Россиянин впал в кому после съеденной шаурмы
Комментарии
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Б
Боцман
Жрете всякую гадость,а потом ноите.
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7 час.
АГ
Александр Гуреев
Я понимаю молодёжь, она бестолковая, тянется к западу, но есть взрослые люди из СССР, которые тоже берут и жрут это говно, а потом мы слышим: отравления, фастфуд, суши, шаурма. Это будет продолжаться вечно, пока не уберут эту отраву с Руси. Ну Ельцин понятно, алкач, что с него взять, он ввёл Макдональдс ы, а нынешние чиновники? Всё дело в деньгах, на народ им плевать. 🤣🤣
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1 час.
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