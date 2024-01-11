Рекордная инфляция за 30 лет и многотысячные акции протеста: первые «успехи» президента Аргентины

Заступая на пост президента, Хавьер Милей пообещал Аргентине эпоху процветания и роста. Но спустя месяц инфляция в стране достигла рекордных за 30 лет показателей, а реформы встретили жесткое противодействие других ветвей власти.
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