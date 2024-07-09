Песков прокомментировал дело Петрийчук* и Беркович*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение суда по делу драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и режиссера Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).
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