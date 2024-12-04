Потерявший Алеппо Асад расплачивается за нежелание дружить с Россией – востоковед

SI

Sergey Ivanov

Да как раз с той целью, чтобы вы это прочитали. А, прочитав, задумались, что для вас дороже: Какая- то там Сирия, с которой у нас даже нет общей границы- или собственная страна. Или вам настолько хочется подгадить ненавистным пиндосам, что вы готовы отказаться от ремонта теплотрассы, замены газовой плиты или электросчетчика? Подумайте: Ведь те деньги, которые ушли на поддержку нашей марионетки в Сирии, можно было бы потратить, например, на строительство новой школы, в которой будут учиться ваши дети... А еще хочу вам заметить, что в данном случае слово «пишите» правильно пишется так: «пишете». Сравните: -Пишите мне, не забывайте! и -Вы часто мне пишете