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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Последнего свидетеля осталось допросить по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Последнего свидетеля осталось допросить по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Сейчас сторона защиты заканчивает представлять доказательства по делу, в ближайшее время суд планирует допросить саму Авдюхину В Индустриальном районном суде завершается допрос свидетелей по делу бывшей главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной.

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