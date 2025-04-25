Последнего свидетеля осталось допросить по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной

Сейчас сторона защиты заканчивает представлять доказательства по делу, в ближайшее время суд планирует допросить саму Авдюхину В Индустриальном районном суде завершается допрос свидетелей по делу бывшей главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной.
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